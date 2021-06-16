Иммунолог оценил опасность индийского штамма коронавируса для россиян

Новости о мутации коронавируса и появлении индийского штамма в России напугали многих. Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал для телеканала «Звезда», насколько опасен новый штамм и как защитить себя от болезни.

Мутация вируса — это естественный процесс. Любые вирусы имеют способность быстро адаптироваться к новым условиям.

«Хочу сказать, что мутация — это естественный механизм изменчивости генома вирусов и бактерий, он позволяет им быстро приспосабливаться к новым условиям. Если эти мутации дают какое-то преимущество вирусу, он начинает вытеснять предыдущую конструкцию, вот также это индийский штамм или британский», — пояснил медик.

Он подчеркнул, что вакцины, использующиеся в России, защищают и от новых штаммов коронавируса. В том числе от индийского. Чтобы снизить вероятность заражения, необходимо соблюдать масочный режим и больше бывать на открытом воздухе.