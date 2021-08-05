Попова назвала недостаточным уровень коллективного иммунитета в России

Коронавирус продолжит циркулировать по России, пока уровень коллективного иммунитета в стране не станет достаточным. Достичь его, считают в Роспотребнадзоре, нужно максимально быстро.

Глава ведомства Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1» заметила, что количество переболевших и привитых в РФ растет.

«На сегодняшний день начат пятый этап исследования популяционного иммунитета в РФ. <…> Пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать», — сказала она.

Попова добавила, что правильным было бы достичь «точки максимально быстро». Желательно, чтобы это произошло к 1 сентября.

Перед началом учебного года глава Роспотребнадзора рекомендовала студентам привиться от коронавируса, чтобы снизить существующие во время пандемии риски. Вакцинация для учащихся обязательной не является.

С началом массовой вакцинации российские власти заявляли о доведении коллективного иммунитета до 60%. В июле правительство поручило проработать способы достичь уровня минимум в 80%. Задачу должны решить к 1 ноября.