Документы для регистрации третьей в РФ вакцины от коронавируса поступили в Минздрав

В Минздрав РФ направили пакет документов, необходимых для регистрации третьей российской вакцины от коронавируса. Препарат с вероятным названием «Ковивак» разработали в центре имени Чумакова.

Генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов рассказал об отправке материалов ТАСС.

«Мы направили в Минздрав РФ пакет необходимых документов для регистрации <…> вакцины от коронавирусной инфекции», — уточнил он.

Ранее регистрацию препарата анонсировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вакцина может храниться при температуре 2-8 градусов тепла. Она успешно прошла доклинические испытания и является «классикой» вакциной — содержит цельный «убитый» вирус.

Регистрация вакцины, уточнил сайт RT, ожидается 16 февраля. Это минимально возможные сроки.

Первой вакциной от коронавируса стал «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи. Второй регистрацию получила «ЭпиВакКорона», разработанная специалистами центра «Вектор». Ее эффективность оценили в 100%.

Масштабная вакцинация от коронавируса в России уже началась. Записаться на прививку можно через сайт госуслуг.