Попова анонсировала регистрацию третьей вакцины от коронавируса в России

Третья российская вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована уже в ближайшие дни. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Институт Чумакова днями должен получить регистрационное удостоверение, но результаты клиники уже очень хороши и очень показательны», — сказала Анна Попова во время выступления на Гайдаровском форуме, ее цитирует ТАСС.

У вакцины Центра им. Чумакова пока нет названия. Директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов говорил, что наиболее вероятным названием будет «Ковивак».

Препарат успешно прошел доклинические испытания. Вакцина Центра им. Чумакова содержит цельный «убитый» вирус. Такие препараты считаются «классикой» вакцин.

Первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса стал российский «Спутник V». О получении лицензии объявили в августе 2020 года. После этого в России зарегистрировали вакцину, разработанную центром «Вектор».

На этой неделе президент Владимир Путин заявил, что России пора переходить от масштабной к массовой вакцинации. В правительстве объявили, что будут готовы к новому этапу вакцинирования с понедельника.