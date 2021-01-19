Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» оценили в 100%

В ведомстве пояснили, что эффективность препарата рассчитывается и иммунологической и профилактической эффективности.

«По результатам первой и второй фазы клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины „ЭпиВакКорона“ составляет 100%», — заявили в Роспотребнадзоре.

«ЭпиВакКорона» стала второй зарегистрированной в России вакциной от коронавируса. Она представляет собой три синтетических фрагмента белка SARS-CoV-2, соединенных белком-носителем. Они закреплены на вспомогательном веществе, которое доставит препарат в организм. Препарат разработали в Центре «Вектор».

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что масштабное производство этой вакцины начнется в феврале.

В России уже началась масштабная вакцинация от коронавируса. Записаться на получение прививки можно через сайт госуслуг. Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров, где жители воспользовались возможностью записаться на вакцинацию таким способом.

Субъекты составляют расписание кабинетов вакцинации, которые синхронизируются с сайтом госуслуг. Таким образом записаться может любой россиянин, выбрав удобное для себя время.