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    19 января 2021, 14:25

    Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» оценили в 100%

    Анатолий Минкин

    Первая и вторая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» показали иммунологическую эффективность препарата в 100%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
    Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» оценили в 100%

    В ведомстве пояснили, что эффективность препарата рассчитывается и иммунологической и профилактической эффективности.

    «По результатам первой и второй фазы клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины „ЭпиВакКорона“ составляет 100%», — заявили в Роспотребнадзоре.

    «ЭпиВакКорона» стала второй зарегистрированной в России вакциной от коронавируса. Она представляет собой три синтетических фрагмента белка SARS-CoV-2, соединенных белком-носителем. Они закреплены на вспомогательном веществе, которое доставит препарат в организм. Препарат разработали в Центре «Вектор».

    Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что масштабное производство этой вакцины начнется в феврале.

    В России уже началась масштабная вакцинация от коронавируса. Записаться на получение прививки можно через сайт госуслуг. Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров, где жители воспользовались возможностью записаться на вакцинацию таким способом.

    Субъекты составляют расписание кабинетов вакцинации, которые синхронизируются с сайтом госуслуг. Таким образом записаться может любой россиянин, выбрав удобное для себя время.