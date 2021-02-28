Доктор Мясников рассказал, как сдавать анализ крови

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как правильно сдавать анализы крови. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Приходить на сдачу анализов натощак не всегда обязательно. Следует предварительно уточнить у доктора, нужно ли воздержаться от приема пищи. Мясников отметил, что это требование касается только некоторых анализов.

А вот от алкоголя нужно воздержаться перед любыми анализами. Также нужно поставить врача в известность о принимаемых лекарствах, так как они могут влиять на результаты анализов.

Мясников также указал, что анализ крови из вены более верный, чем из пальца. Результаты могут сильно отличаться, разница довольно существенная — до 10%.

Врач также призвал не интерпретировать анализы крови самостоятельно.

Ранее Мясников рассказал, что домашние соленья могут привести к развитию смертельно опасных заболеваний. Речь идет об опасности заражения ботулизмом, если употребить в пищу еду, которая не была приготовлена должным образом. Также Мясников показал, как закаляться снегом.