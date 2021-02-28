Домашние соленья оказались способны вызвать смертельные заболевания

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасные продукты, от которых стоит отказаться. Он отметил, что их употребление может привести к развитию смертельно опасных заболеваний.

Об этом врач рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников рассказал про ботулизм — интоксикацию, которая обычно происходит из-за попадания в организм ботулотоксинов. Их считают самым страшным ядом в мире. Врач отметил, что заразиться пищевым ботулизмом можно, если употребить в пищу зараженную еду, которую не приготовили должным образом.

По словам медика, в таком плане опаснее всего домашние консервы и различные соленья. При их приготовлении избавиться от ботулотоксинов можно, прокипятив банку, прежде чем положить туда еду. Он отметил, что вещества, которые вырабатывают бактерии, не переносят высоких температур.

«А как же грибочки, спросите вы? А это уж на ваш страх и риск… Это русская рулетка», — отметил Мясников.

Мясников также напомнил, что эти вещества могут быть в том числе и в колбасах, а также в соленой и копченой рыбе. Причем ни по вкусу, ни по запаху нельзя определить их наличие в продукте. Врач подчеркнул, что снизить риск заражения пищевым ботулизмом поможет правильное питание.