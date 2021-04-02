Доктор Комаровский назвал сигналы, указывающие на обезвоживание организма

Врачи и ведущий Евгений Комаровский назвал шесть признаков, которые говорят об обезвоживании организма. Один из них жажда.

О дефиците воды также могут говорят плач без слез, сухость кожи и слизистых, редкое мочеиспускание, насыщенный цвет мочи, а также плохой эффект от жаропонижающих препаратов. Об этом доктор Комаровский написал на своей странице в Instagram.

Врач в своих выступлениях не обходит стороной тему коронавируса. Он призывает людей вакцинироваться. Причем нужно это делать и тем, кто уже переболел ковидом. Ведь после прививки уровень иммунной защиты и количество антител несравненно больше, чем после болезни.

По его словам, иммунитет укрепляется при постоянных физических нагрузках, полноценном сне, положительных эмоциях и вакцинации. При этом лучше отказаться от курения и употребления алкоголя. Доктор Комаровский заметил, что употребление лука, чеснока, иммуномодуляторов и гомеопатических препаратов не поможет укрепить иммунитет. Также совершенно бесполезно носить так называемые амулеты от вирусов.