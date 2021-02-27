Доктор Комаровский назвал лук и чеснок бесполезными для иммунитета

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский составил список эффективных и бесполезных способов укрепить иммунитет. К неэффективным он отнес употребление лука и чеснока. Списки Комаровский опубликовал в Instagram.

К самым неэффективным способам повысить иммунитет он отнес употребление биологически активных добавок (БАДов), элеутерококка и эхинацеи, чеснока и лука, иммуномодуляторов и гомеопатических препаратов, а также использование так называемых амулетов от вирусов.

Самыми действенными, по мнению медика, способами укрепить здоровье являются полноценный сон, умеренные физические нагрузки, отказ от курения и алкоголя, полноценное питание, вакцинация и положительные эмоции.

Ранее Комаровский заявил о том, что бессмысленно носить медицинскую маску на улице. При этом на морозе, когда нос замерзает, она может сыграть роль шарфа. В этом случае нос будет «лучше выполнять свои функции», и охлажденный воздух не поступит в легкие. Надевать средство индивидуальной защиты врач посоветовал в тесных помещениях с плохой вентиляцией.