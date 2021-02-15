Доктор Комаровский призвал вакцинироваться даже переболевших ковидом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский высказал свое мнение о том, нужно ли прививаться от коронавируса тем, кто уже переболел. По его словам, эту процедуру нужно по возможности пройти всем.

«На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, четкая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел», — написал он в своем Instagram.

Комаровский отметил, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител больше, чем после болезни.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков полагает, что у перенесших COVID-19 в первую волну в легкой форме иммунитет может снизиться уже к лету. Поэтому им необходимо привиться. Об этом написало РИА «Новости».

Пандемия коронавируса началась в мире в конце 2019 года. Специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Дасзак заявил, что вирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей. Вероятно, SARS-CoV-2 появился в Юго-Восточной Азии, на юге Китая. Оттуда он проник на ферму диких животных.