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    18 января 2021, 17:29

    Доктор Комаровский назвал неожиданного врага иммунитета

    Андрей Иванов

    У современных людей слабый иммунитет из-за повсеместной чистоты, в которую дети попадают сразу после рождения. Естественный щит организма крепнет, если встречается с миллиардами бактерий. В сложившихся условиях иммунная система недорабатывает. Об этом в своем Telegram-канале сообщил доктор Евгений Комаровский.
    Доктор Комаровский назвал неожиданного врага иммунитета

    «Иммунная система наших детей не может нормально развиваться, потому что дети после рождения попадают в практически стерильную среду — все моется, кипятится, очень часто стерилизуется. <…> Иммунная система, которая ежедневно должна встречаться с миллиардами бактерий, встречается только с миллионами, недорабатывает», — отметил Комаровский.

    Доктор подчеркнул, что современные дети оказались в еще более сложных условиях для формирования иммунитета из-за пандемии коронавируса, во время которой везде используют санитайзеры, дезинфекторы и ультрафиолетовое облучение.

    Ранее Комаровский назвал единственным способом защиты от 2019-nCoV вакцинацию, которая уже началась в России. Сделать прививку сейчас может любой желающий. Специальные пункты, где россияне могут получить вакцину, открылись во всех регионах.

    По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, власти планируют привить более половины населения страны без учета переболевших ковидом и детей.