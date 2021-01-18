Доктор Комаровский назвал неожиданного врага иммунитета

«Иммунная система наших детей не может нормально развиваться, потому что дети после рождения попадают в практически стерильную среду — все моется, кипятится, очень часто стерилизуется. <…> Иммунная система, которая ежедневно должна встречаться с миллиардами бактерий, встречается только с миллионами, недорабатывает», — отметил Комаровский.

Доктор подчеркнул, что современные дети оказались в еще более сложных условиях для формирования иммунитета из-за пандемии коронавируса, во время которой везде используют санитайзеры, дезинфекторы и ультрафиолетовое облучение.

Ранее Комаровский назвал единственным способом защиты от 2019-nCoV вакцинацию, которая уже началась в России. Сделать прививку сейчас может любой желающий. Специальные пункты, где россияне могут получить вакцину, открылись во всех регионах.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, власти планируют привить более половины населения страны без учета переболевших ковидом и детей.