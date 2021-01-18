Более половины россиян без учета детей и переболевших привьют от коронавируса — Голикова
«Требуемый уровень вакцинации также определен учеными: без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет, это 60% населения России, или 68,6 миллиона человек. В первом квартале этого года предполагается предоставить возможность прививаться полностью или начать вакцинацию первыми компонентами вакцин более 20 миллионов наших граждан», — приводит ТАСС слова Голиковой.
Заместитель главы правительства подчеркнула, что это не окончательные цифры. По ее словам, они могут меняться. Российские ученые продолжают следить за развитием эпидемической ситуации.
Голикова отметила, что массовое производство российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую создали в новосибирском «Векторе», начнется в феврале. В последнем месяце зимы регистрацию пройдет третий отечественный препарат Центра имени Чумакова.