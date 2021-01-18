Российские власти планируют привить от коронавируса более 68 миллионов сограждан. В первые три месяца 2021 года вакцину могут получить уже 20 миллионов россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

«Требуемый уровень вакцинации также определен учеными: без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет, это 60% населения России, или 68,6 миллиона человек. В первом квартале этого года предполагается предоставить возможность прививаться полностью или начать вакцинацию первыми компонентами вакцин более 20 миллионов наших граждан», — приводит ТАСС слова Голиковой.

Заместитель главы правительства подчеркнула, что это не окончательные цифры. По ее словам, они могут меняться. Российские ученые продолжают следить за развитием эпидемической ситуации.

Голикова отметила, что массовое производство российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую создали в новосибирском «Векторе», начнется в феврале. В последнем месяце зимы регистрацию пройдет третий отечественный препарат Центра имени Чумакова.