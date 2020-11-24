Комаровский назвал единственный способ защиты от COVID-19

Волшебных таблеток от COVID-19 нет, а единственным способом не заразиться коронавирусом является вакцинация. Об этом заявил доктор Евгений Комаровский.

«Шанс не заболеть дает, к сожалению, только одно — вакцинация. Почему к сожалению? Потому что сейчас надежной, безопасной и доступной всем нам вакцины пока нет», — сказал врач на своем YouTube-канале.

По словам Комаровского, все ждут от него названия волшебных таблеток, помогающих не подхватить инфекцию. Но сейчас просто нет таких препаратов. Медик подчеркнул, что цинк, а также витамины D и C необходимы только для того, чтобы болезнь не переросла в более тяжелую форму.

«Заболеете вы или нет, зависит от двух факторов: от количества вируса, с которым вы встретитесь, <…> и от того, в каком состоянии будет ваш организм в момент встречи», — пояснил Комаровский.

Он добавил, что во время пандемии необходимо дышать чистым прохладным воздухом. Стоит приобрести увлажнитель воздуха и поддерживать влажность на уровне 40-60%. Также важно пить воду, чтобы в организме не было дефицита жидкости. Дыхательные пути врач посоветовал увлажнять солевыми растворами.