ABC: первый случай смерти от «омикрона» зафиксировали в США

Американские врачи зафиксировали первый случай смерти после заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил телеканал ABC.

Согласно информации телеканала, от «омикрона» скончался житель штата Техас. Мужчине было около 50 лет. Как уточнили в департаменте здравоохранения округа Харрис, американец не проходил вакцинацию от коронавируса и имел проблемы с сердцем.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что один из сотрудников администрации заразился коронавирусом. Инфицированный контактировал с президентом США Джо Байденом 17 декабря. Американский лидер уже сдал тест на ковид и получил отрицательный результат. Президент решил продолжить работу и не уходить на карантин.

Неделю назад первый случай смерти от штамма «омикрон» зафиксировали в Великобритании. О летальном исходе сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он призвал всех британцев пройти ревакцинацию.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявлял, что «омикрон» является наиболее заразным из всех зафиксированных вариантов коронавируса. Количество инфицированных этим штаммом удваивается каждые три дня.