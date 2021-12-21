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    21 декабря 2021, 03:50

    ABC: первый случай смерти от «омикрона» зафиксировали в США

    Дарья Бунякова

    Американские врачи зафиксировали первый случай смерти после заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил телеканал ABC.

    ABC: первый случай смерти от «омикрона» зафиксировали в США

    Согласно информации телеканала, от «омикрона» скончался житель штата Техас. Мужчине было около 50 лет. Как уточнили в департаменте здравоохранения округа Харрис, американец не проходил вакцинацию от коронавируса и имел проблемы с сердцем.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что один из сотрудников администрации заразился коронавирусом. Инфицированный контактировал с президентом США Джо Байденом 17 декабря. Американский лидер уже сдал тест на ковид и получил отрицательный результат. Президент решил продолжить работу и не уходить на карантин.

    Неделю назад первый случай смерти от штамма «омикрон» зафиксировали в Великобритании. О летальном исходе сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он призвал всех британцев пройти ревакцинацию.

    Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявлял, что «омикрон» является наиболее заразным из всех зафиксированных вариантов коронавируса. Количество инфицированных этим штаммом удваивается каждые три дня.