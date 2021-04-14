Диетологи назвали причину постоянного голода

Постоянное чувство голода может быть признаком скачков сахара в крови. По этой причине многие люди переедают.

Группа британских ученых из Королевского колледжа Лондона и медицинской компании ZOE обратила внимание на людей, у которых уровень сахара в крови постоянно меняется. Они все время испытывают чувство голода и в среднем едят в день на 312 калорий больше, чем те, у кого нет проблем. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Nature Metabolism.

«Получается, что потенциально они могут прибавить около девяти килограммов лишнего веса за один календарный год», — добавили специалисты.

Нестабильный уровень сахара в крови, как выяснили ученые, чаще всего встречается у мужчин, чем у женщин.

Риски резкого скачка сахара в крови повышают медленный метаболизм, нерациональное питание и отсутствие физической активности в жизни человека.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова сообщила о последствиях отказа от пищи животного происхождения. Ограничение в еде может привести к преждевременному старению кожи.