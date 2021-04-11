Развенчан миф о том, что чай и кофе помогут похудеть

Продающиеся в аптеках чаи для похудения не помогут избавиться от лишнего жира. Они окажут мочегонный и слабительный эффект. Разумеется, на весах можно будет увидеть разницу. Но только за счет потери жидкости.

Как рассказала агентству экономических новостей «Прайм» врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра Ксения Селезнева, жировая масса не уменьшится, а вот проблемы со здоровьем увеличатся.

Она также опровергла расхожее мнение о том, что чай и кофе «разгоняют метаболизм». Напитки для похудения способны оказываться или слабительный, или мочегонный эффект. Причем, краткосрочный. Потерянные килограммы быстро вернутся.

Селезнева подчеркнула, что чай и кофе можно и нужно пить, если вы их любите. Но не нужно наделять их свойствами, которые им не присущи.

«Представляете, как было бы здорово: пьешь чай и худеешь, даже в спортзал не надо ходить и на питание не надо обращать внимания. Но увы, к всеобщему сожалению, эти напитки не помогут похудеть никому», — резюмировала Селезнева.

Врач-геронтолог и профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ Юрий Конев посоветовал не пытаться похудеть после 60 лет. По его словам, в этом возрасте диеты могут обернуться проблемами со здоровьем.