Диетолог рассказал, из-за чего может стареть кожа лица

Исключенние пищи животного происхождения ведет к преждевременному старению кожи. Об этом сайт телеканала «Звезда» заявила врач-диетолог Анна Белоусова.

«Мясо — все-таки источник коллагена. Коллаген — это то, что мы пытаемся получить из аптеки за очень дорого, и то, что мы можем получить из мяса за не очень дорого. Это то, что влияет на здоровую кожу, на ее подтяжку», — заявила врач.

Она добавила, что данное вещество в меньшей степени можно обнаружить в птице, рыбе, молочных продуктах и яйцах. Именно на основании этого современая диетология не рекомендует переход к полному отказу от мяса.

Диетолог также заметила, что птица и мясо доставляют в наш организм витамины группы B, которые отвечают за регулировку процессов обмена. Например, жирового, белкового и углеводного. Помимо этого, они помогают B12 находиться в нашем организме в нужном количестве. Этот витамин необходим для правильной работы эритроцитов, питающих наши органы кислородом.

Врач рассказала, что в профессиональном сообществе сейчас не сильно привествуется вегетарианство и веганство. По ее словам, это может подойти только жителям Дели, которые сбалансируют своей рацион с помощью большого количества фруктов. Москва, Петербург, по мнению врача, и другие места в России не смогут реализовать полноценный режим питания. Поэтому, если человек полностью отказывается от мяса, то кожа непременно будет быстрее стареть.

Белоусова поделилась тем, что существует необходимое количество животных жиров в рационе и их должно быть не менее 30% в день.