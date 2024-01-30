Здоровье 30 января 2024, 02:28 Диетолог развеял миф о пользе гречки Диетолог Мойсенко: гречку бессмысленно есть чаще двух раз в неделю Freepik

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Обработанная гречневая крупа теряет витамины, поэтому не стоит готовить ее чаще двух раз в неделю. Диетолог Римма Мойсенко развеяла миф о пользе гречки в интервью изданию «Народные новости».

«На ужин никаких круп не нужно вообще. Если мы говорим об овощах, чем разнообразнее — тем лучше. Преимущество все равно отдаем капусте, моркови, свекле и зелени», — пояснила она.

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По словам диетолога, хорошо, если есть ягоды, которые содержат много витаминов и микроэлементов. Мойсенко посоветовала заваривать сушеный шиповник вместе с урюком, а также добавлять специи в пищу.

До этого врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что зерновые крупы и каши из них лучше заваривать на ночь, чем варить утром. Так в составе продукта останутся полезные компоненты. К такому завтраку она порекомендовала добавить масло гхи, ягоды и правильно обработанные орехи и семечки.

Прошлой осенью Королева назвала гречку самой полезной крупой, способной укрепить иммунитет и улучшить работу кишечника за счет содержания пищевых волокон.

Ранее президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал, что в 2024 году может подорожать гречка.