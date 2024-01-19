Эксклюзив 19 января 2024, 16:21 Ценам на гречку предсказали рост в 2024 году Глава ассоциации экспертов ретейла Карпов: цены на гречку вырастут в 2024 году РИА «Новости»

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Росстат включил яйца, помидоры и груши в список самых подорожавших товаров в 2023 году. Свою роль в резком взлете сыграли повышенный спрос и низкое предложение, а также рост экспортных цен на плодоовощную продукцию. Об этом «360» заявил президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Он не исключил, что в этом году подорожает гречка. Большие запасы заставят фермеров сократить количество посевов, и в случае повышения спроса цены на крупу пойдут вверх.

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Собеседник отметил, что каждую группу товаров, включенную Росстатом в список подорожавших, нужно рассматривать отдельно. Предпосылки для роста цен у них разные

«По яйцу это связано с тем, что спрос был больше, чем предложение, сформированное на рынке. Цены росли весь год, но основной взлет пришелся на четвертый квартал. Сейчас наблюдается снижение цен на эту продукцию. Но пока предложение не восстановилось в надлежащем объеме. Поэтому можно говорить о том, что спрос уменьшился», — заявил Карпов.

РИА «Новости»

Оценить, как станут развиваться события в этом году он не смог, объяснив это тем, что все зависит от ситуации на рынке. Если предложение станет достаточным, то нового взлета цен можно избежать.

В качестве примера он привел ситуацию с крупами. Цены на рис в прошлом году также выросли внутри России, так как фермеры половину необходимого объема направили на экспорт.

Гречка находится в нижнем диапазоне цен сформированных цен за последнее время в силу того, что у нас в 2023 году сформировалось достаточное количество запасов, благодаря хорошему урожаю. Андрей Карпов

При этом он отметил, что успокаивать эта ситуация не должна: велик риск того, что производители сократят объемы посева, чтобы заработать на своей продукции.

«Поэтому гречка в потенциальной зоне риска», — отметил собеседник «360».

Рост цен на овощи и фрукты Карпов связал с их сезонностью и колебанием стоимости в течение определенного периода времени. Цены на огурцы в 2023 году практически не выросли, но это связано с тем, что они уже дорогие. Их стоимость росла в прошлые два года.

«Томаты год назад стоили дешевле, но из-за спроса они подорожали, тем более что большая часть — это импорт., а часть предложения — это парниковая продукция, которая никогда не была дешевой», — пояснил эксперт рынка ретейла.

Он добавил, что на оптовых рынках стран Средней Азии, откуда томаты поступают в Россию, минимальная цена за один килограмм составляет два доллара. Это почти 200 рублей, а продукт еще надо доставить.