Здоровье 19 января 2024, 14:35 Диетолог Королева: каши лучше заваривать на ночь, чем варить утром

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Зерновые крупы и каши из них лучше заваривать на ночь, чем варить утром. Так в составе продукта останутся полезные компоненты, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева «Радио 1».

По словам специалиста, овсянка, залитая водой на ночь, насыщается полезными пробиотиками, которые нормализуют работу желудка. Каши можно заваривать в термосе горячей водой температурой примерно 80 градусов.

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К такому завтраку диетолог порекомендовала добавить масло гхи, ягоды и правильно обработанные орехи и семечки, сообщил RT.