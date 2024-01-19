19 января 2024, 14:35
Диетолог Королева: каши лучше заваривать на ночь, чем варить утром
Зерновые крупы и каши из них лучше заваривать на ночь, чем варить утром. Так в составе продукта останутся полезные компоненты, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева «Радио 1».
По словам специалиста, овсянка, залитая водой на ночь, насыщается полезными пробиотиками, которые нормализуют работу желудка. Каши можно заваривать в термосе горячей водой температурой примерно 80 градусов.
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К такому завтраку диетолог порекомендовала добавить масло гхи, ягоды и правильно обработанные орехи и семечки, сообщил RT.
Питание
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