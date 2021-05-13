Диетолог рассказал, сколько должна длиться диета

Диета, которая длится более двух-трех недель, может нанести вред организму. Строгое ограничение в еде на длительный срок может назначить только врач.

О пользе и вреде диет рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

«При выборе оптимальной продолжительности диеты нужно ориентироваться на ее цели, жесткость ограничений и состояние своего здоровья», — посоветовала она.

Врач-диетолог отметила, что короткие, но очень строгие диеты, когда человек три дня сидит на воде, могут привести к неблагоприятным последствиям, например, обмороки.

Также опасны диеты, в которых исключаются из рациона определенные продукты, если их держать больше двух недель. Иначе могут пострадать клетки головного мозга, почки, мышечные клетки, отметила Белоусова.

«Кетодиета — максимум две недели. В рамках кетодиеты, как и в рамках любой низкоуглеводной диеты, у нас начинают разрушаться белки, из-за этого страдают мышечные клетки. Страдают клетки головного мозга, потому что им нужна глюкоза — это не обязательно сахар, это то, что разлагается до глюкозы, те же фрукты, овощи и крупы. Далее начинаются проблемы с почками, потому что кетоновые тела являются достаточно токсичными», — сказала она.

По мнению врача, ограничение в еде не должно длиться больше трех недель. При этом нужно выбирать диету, благодаря которой можно завести привычку питаться правильно.