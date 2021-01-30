Врач предостерег от перехода на низкоуглеводную диету

Такая диета резко ограничивает потребление углеводов, заменяя их белками и жирами. В результате организм переключается на получение энергии из них, а не из глюкозы.

Печень начинает преобразовывать жир в кетоновые тела, которые затем используются в качестве топлива.

Однако, как указывает Волрич, большинство людей, сидящих на низкоуглеводной диете, переедают, восполняя недостаток углеводов, что делает диету бессмысленной.

Потеря веса, которая наблюдается в первые недели, вызвана выводом воды из организма, а не уменьшением жировой прослойки, пояснил доктор.

При этом кетодиета несет с собой ряд неприятных побочных эффектов. Самый известный из них получил название «кетогрипп». Он включает в себя такие симптомы как головная боль, усталость, тошнота, снижение концентрации. Все это происходит, поскольку мозг не получает привычный источник энергии — глюкозу.

Также кетодиета поднимает уровень холестерина в крови и может обеспечить проблемы с желудочно-кишечным трактом. У сидящих на диете увеличивается риск сердечных заболеваний и развития рака толстой кишки из-за отсутствия клетчатки.

После отказа от диеты вес через некоторые время вернется к прежним значениям, отмечаеь доктор. В любом случае он советует сосредоточиться на здоровье, а не на том, как похудеть.