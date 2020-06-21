Производители специально заставляют есть больше? Диетолог назвал способ сократить порции еды

Чтобы меньше есть, нужно отказаться фастфуда и перейти на здоровую пищу. Дело в том, что продукты-полуфабрикаты содержат консерванты, которые влияют на чувство насыщения. Так что производителям выгодно заставить человека больше есть.

Доктор медицинских наук, автор книги «#КетоДиета. Есть жир можно!» Василий Генералов в интервью радио Sputnik отметил, что вкусовые рецепторы влияют на чувство насыщения. Если они перестают нормально работать, человек начинает есть все больше. И одной из причин подобного сбоя может быть состав пищи.

«Современные продукты-полуфабрикаты содержат достаточно много различных консервантов. Все это химические оттенки, которые влияют на рецепторы. Конспирологическая теория состоит в том, что чем ниже у вас порог вкусовой чувствительности, тем больше вы будете потреблять продукты, а чем больше вы их потребляете, тем выгоднее это пищевым компаниям, поскольку ваш чек увеличивается», — отметил Василий Генералов.

Чтобы восстановить чувствительность вкусовых рецепторов, нужно отказать от продуктов, которые действуют как наркотики. Среди них он назвал полуфабрикаты и фастфуд. Для очищения рецепторов следует перейти на естественные продукты: мясо, яйца, рыбу и зеленые салаты.

Причем, по словам Генералова, после очищения рецепторов привычные продукты будут казаться вкуснее. Например, сократив потребление кондитерских изделий, человек поймет, что помидор и огурец тоже может быть сладким.