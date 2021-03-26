Диетолог рассказал, кому нельзя есть колбасу

Сама по себе колбаса предназначена для праздничного стола, а не для ежедневного употребления. Более того, для некоторых людей она может быть опасна. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

«Это продукт деликатесный, для праздника. Ни в коем случае не на каждый день. Если есть его каждый день, то начнутся проблемы с давлением, с почками. Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи», — рассказала она в интервью радиостанции Sputnik.

Врач отметила, что в сырокопченых колбасах содержится много жира — от 30% до 44%. Помимо этого, в продукте много соли и специй. Вареная колбаса, по ее мнению, тоже не считается заменой мяса. Все дело в том, что ГОСТ подразумевает, что колбаса может быть не мясным, а мясосодержащим продуктом. В таком случае мышечных волокон в ней всего 8%.

Диетолог добавила, что зачастую производители добавляют пищевые красители в вареную колбасу, чтобы она выглядела привлекательнее. Колбаса без добавок имеет серый цвет.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее рассказал, что организму холестерин жизненно необходим. А его недостаток ничуть не лучше, чем переизбыток.