Мясников назвал лучший продукт для профилактики рака

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал лучший продукт для профилактики онкологических заболеваний, сообщило ИА НСН.

По его словам, важно включить в рацион брокколи. Специалист пояснил, что этот вид капусты указан во всех руководствах по снижению риска развития рака. Помимо прочего, полезными противораковыми свойствами обладает куркума и зеленый чай.

Еще Мясников рекомендовал добавить в ежедневное меню красные фрукты и овощи. В них содержится ликопен, который способен предотвратить появление некоторых видов злокачественных новообразований, в частности рака простаты.

Ранее главный онколог «СМ-Клиника» Александр Серяков рассказал, что увлечение копченой колбасой и подобными продуктами может привести к развитию онкологических заболеваний и даже летальному исходу. По своей канцерогенности всего 50 граммов сырокопченой колбасы равны целой пачке выкуренных сигарет.

Врач уточнил, что с точки зрения канцерогенности копченая колбаса является самой опасной. Причиной этому служит дым, выделяющийся при процедуре копчения.