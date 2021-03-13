Мясников развеял миф об опасности холестерина

Врач Александр Мясников рассказал, что организму холестерин жизненно необходим. Его недостаток ничуть не лучше, чем переизбыток.

Об этом он рассказал в программе на канале «Россия 1». Врач объяснил, что почти все гормоны организм вырабатывает на основе холестерина. Он отметил, что без холестерина человек не смог бы жить. А даже если предположить, что смог, то у него точно не вышло бы размножаться. Также Мясников добавил, что холестерин даже вырабатывается печенью естественным путем, поэтому бороться с ним не надо. Он отметил, что вреден только переизбыток этого вещества.

Ранее врач Евгений Комаровский рассказал, как перенес ковид. Он уточнил, что заподозрить у себя инфекцию ему помогла обычная колбаса.

Комаровский понял, что что-то не так, благодаря тому, что она появилась дома и врач не почувствовал характерного запаха, который обычно его раздражал.

«Я очень не люблю, когда колбаса сильно воняет чесноком, и сказал жене: „Какая классная колбаса, не воняет вообще“. На что она ответила, что в доме нечем дышать», — поделился Комаровский.

После этого он осознал, что не ощущает запахи и других продуктов, и понял, что, скорее всего, заразился коронавирусом. Об этом сообщило ИА Nation News.