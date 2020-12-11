Диетолог назвал лучшие продукты для похудения

В списке числятся яйца, куриные грудки, семена чиа, овсяные хлопья и нерафинированное оливковое масло. Причем последнее дает чувство насыщения. Из напитков лучше всего пить травяной чай.

Эффективное сжигание жира происходит не за счет соблюдения строгой диеты, а при сбалансированном питании и незначительном дефиците калорий. При этом важно следить за рационом и накладывать разумные порции.

Например, в обед или ужин 50% тарелки должны занимать овощи или салат, четверть — нежирный белок, другую четверть — углеводы. Помимо этого, стоит положить еще и «ложку» полезных жиров, написала «Политика сегодня».

Ранее гастроэнтеролог объяснил, что похудение к Новому году может быть опасно для здоровья. Диеты часто приводят к эмоциональной нестабильности и даже депрессии.

Если же человек весь год контролировал себя, питался правильно и занимался спортом, ему не помешает расслабиться во время праздничного ужина. Поэтому можно позволить себе один раз съесть традиционный, но вредный салат «Оливье».