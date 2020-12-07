Гастроэнтеролог объяснил, чем опасны предновогодние диеты

«Возможно обострение или появление желудочно-кишечных заболеваний, таких как холецистит, панкреатит и очень серьезная пищевая депрессия. Это и снижение метаболизма — люди будут терять в весе в большей степени за счет мышц, а не за счет жировой массы, как должно быть. Потом, когда начнется период праздничного переедания, они еще больше наберут», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что такие сопутствующие заболевания, как гипертония и сахарный диабет могут усугубляться. Дианова посоветовала сделать оценку своего питания. Необходимо узнать, чего человек переедает, а чего недоедает. После этого нужно разобрать основные приемы пищи и подобрать наиболее подходящее питание. Нормальной скоростью снижения веса, которая не доставит проблем, является два-четыре килограмма в месяц.