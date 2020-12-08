Диетолог рассказал, стоит ли в Новый год отказываться от вредного оливье

Он отметил, что человеку, который в течение всего года контролировал себя, питался правильно и занимался спортом, не помешает расслабиться во время праздничного ужина.

«Если вы весь год следили за режимом питания, за физической нагрузкой, вели здоровый образ жизни, то один день в году, я имею в виду один день в году, а не подарок правительства в виде десяти дней или семи дней, один день в году никак не повлияет на ваше здоровье», — пояснил врач.

Диетолог уточнил, что речь идет лишь об одном дне, а не всех десяти праздничных выходных. При этом Ковальков считает бессмысленным желание придерживаться диеты во время встречи Нового года, чтобы сделать организму компенсацию за год ведения вредного образа жизни.