Эксклюзив 22 апреля 2024, 18:50 Девочку с «маской Бэтмена» выписали из больницы Петербурга после операции Петербургские врачи выписали девочку с «маской Бэтмена» после первой операции

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Пережившая первую из серии операций для ликвидации последствий после удаления огромного невуса американка Луна Феннер выписалась из больницы в Санкт-Петербурге. В распоряжении «360» оказалось видео из палаты, где родителей девочки консультирует врач.

Луна родилась с огромным родимым пятном, напоминающим маску Бэтмена, на лице. Американские врачи делать операцию отказались. Тогда родители обратились к российским хирургам, которые поэтапно избавили лицо девочки от невуса.

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После вмешательства на лице ребенка остались рубцы, которые мешали девочке закрывать глаза. Для устранения этого дефекта ее привезли в Санкт-Петербург.

Руководитель Центра лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ Ольга Филиппова заявила, что апрельская операция стала первой.

Под кожу юной пациентки ввели три тканевых экспандера для растягивания кожи. Они останутся на лице до июля, когда Луне проведут итоговую операцию.

Она подчеркнула, что операция прошла успешно, но глубокие изменения в тканях вызвали у хирургической бригады ряд сложностей, с которыми она успешно справилась.

Мать Луны признавалась, что сильно волнуется перед очередными операциями дочери. По ее словам, ей сложно объяснить ребенку, что с ней делают хирурги, он она постаралась рассказать дочери, что эти операции необходимы для нормальной жизни.