Эксклюзив 18 апреля 2024, 17:04 «Я переживаю». Мама девочки с «маской Бэтмэна» — о новой операции дочери Мама девочки с «маской Бэтмэна» Феннер назвала Петербург приятным городом

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Санкт-Петербург встретил американку Луну Феннер и ее дочку пасмурной погодой, но зато в больнице, куда семья прибыла на операцию, царит теплая и добрая атмосфера. Врачи осмотрели девочку с удаленным большим невусом на лице перед операцией и поговорили с ее мамой. Видеозапись с разговором появилась в распоряжении «360».

Из солнечной Флориды в Петербург

Врачи планируют удалить рубцы, которые остались после предыдущего хирургического вмешательства. Первый этап начнется уже завтра — 19 апреля. Американка рассказала «360», что девочка себя хорошо чувствует, но немного боится новой операции.

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«Все хорошо. Я имею в виду, что она была немного напугана, потому что [вокруг] врачи и она уже долгое время в больнице», — призналась Феннер.

Мама пациентки добавила, что Санкт-Петербург ей очень понравился, несмотря на погоду. Выяснилось, что семья живет в теплой Флориде, и холод для них оказался диковинкой.

«Да, холодно. Сегодня уже лучше, я думаю. Однако мы живем во Флориде, где всегда жарко, но все в порядке. Это приятный город», — подчеркнула женщина.

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Мать девочки волнуется

Она также рассказала, что подготовилась к связанным с погодой неприятностям и взяла с собой много одежды, в том числе теплые куртки. Феннер призналась, что нервничает перед операцией, но сохраняет позитивный настрой.

«Я немного волнуюсь, но это нормально. Мне сложно объяснить ей, что происходит. И я пытаюсь ей рассказывать обо всем постепенно, [объяснять] маленькими шагами. Но, конечно, я переживаю», — поделилась она.

Хирург уже осмотрела девочку и объяснила ее матери, как будет проходить операция, а также ответила на все ее вопросы. Американка рассказала, что для пересадки можно брать только кожу с правой части головы.

«Кожа на лбу плохо подходит. Нормальная кожа есть на этой стороне [головы]», — отметила она.

Хирург согласилась с ней и пояснила, что врачи проведут операцию таким образом, чтобы избежать деформации лица.

«Если мы увидим, что у углов рта что-то тянет, мы лучше меньше уберем рубцов, и деформации не будет», — подытожила специалист.

Телеканал «360»

Американские хирурги отказались от операции

Девочку привезли в Санкт-Петербург, чтобы устранить последствия от предыдущей операции — удаления гигантского невуса. Маленькая пациентка родилась с родимым пятном, отдаленно напоминающим маску Бэтмэна, и это новообразование не только закрывало значительную часть лица, но и могло спровоцировать рак. Родители ребенка решили удалить невус и сначала обратились за помощью к американским хирургам, но они отказались браться за такой сложный случай.

К счастью, операцию смогли провести в России. Краснодарский хирург Павел Попов справился с задачей и удалил родимое пятно, но на лице у ребенка остались рубцы от лазера, мешающие глазам закрываться. В апреле Луна Феннер с дочерью приехала в Петербург, чтобы устранить этот дефект.