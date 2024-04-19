Эксклюзив 19 апреля 2024, 16:49 «Уже со своей мамой». Девочку с «маской Бэтмена» прооперировали в Петербурге Хирург Филиппова: операция американки Феннер в Петербурге прошла штатно Телеканал «360»

Читать 360tv в

Американку Луну Феннер, девочку «с маской Бэтмена», успешно прооперировали в Санкт-Петербурге. Это только первый этап — главная операция пройдет летом, рассказала пластический хирург, доктор медицинских наук и руководитель Центра лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ Ольга Филиппова.

«Мы недавно закончили операцию. Это была первая операция у Луны, девочки в „маске Бэтмена“. Операция в целом прошла штатно, мы имплантировали три тканевых экспандера. <…> Основная и главная операция запланирована на июль», — сообщила врач.

Реклама

По ее словам, во время операции возникли «технические нюансы», связанные с глубокими изменениями тканей, но в целом все прошло удачно.

«Сейчас девочка уже со своей мамой», — закончила Филиппова.

Луна появилась на свет с родимым пятном странной формы на лице, которое могло спровоцировать рак. Родители обратились за помощью к американским хирургам, но те сочли случай сложным и отказались браться за него. В итоге операцию провели в России.