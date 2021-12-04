Депутат заявил об отсутствии планов выдать сертификаты о QR-кодах по уровню антител

В России пока не планируют выдавать сертификаты о QR-кодах по уровню антител. Об этом «Интерфаксу» сказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«Этого точно не будет принято, вопрос о выдаче сертификатов безопасности с QR-кодами по количеству антител не стоит», — сказал Хубезов.

Он отметил, что разговоры о возможности выдачи QR-коды людям с антителами ведутся, но решения пока нет. Хубезов подчеркнул, что такой практики нет нигде в мире, поскольку нет четко установленного уровня антител, который будет говорить о том, что человек гарантированно не заболеет. Исследований на эту тему тоже нет.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что научное исследование, которое определит защитный уровень антител к коронавирусу, будет готово в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что сертификат о статусе переболевшего COVID-19 теперь будет действовать на протяжении года с момента выздоровления. Для всех, кто заболел в предыдущие 12 месяцев, действие документа продлят автоматически. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.