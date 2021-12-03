Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 до года

Сертификат о статусе переболевшего COVID-19 теперь будет действовать на протяжении года с момента выздоровления. Для всех, кто заболел в предыдущие 12 месяцев, действие документа продлят автоматически. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Кузнецов сказал «РИА Новости», что все новые документы сразу будут оформляться на указанный период. «Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты», — заверил Кузнецов.

Ранее сертификат, который выдается пациентам после перенесенного заболевания, действовал только на протяжении полугода. Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал эту перемену еще несколько дней назад и говорил, что решение было принято из-за текущей статистики. В стране наблюдается снижение количества случаев повторного заболевания COVID-19. От общего числа такие заражения составляют только 0,74%.

Ранее в Минздраве сообщали, что если у человека есть сертификат о вакцинации и он все равно заразился коронавирусом, то в действии его QR-кода будет учитываться «более поздняя дата наступления события». Когда документ после болезни действовал всего полгода, получалось, что у поставивших прививку и потом заболевших людей зачастую сгорал срок действия сертификата о вакцинации. Теперь этого удастся избежать.