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    03 декабря 2021, 00:13

    Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 до года

    Минздрав РФ продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 до одного года

    Ирэна Вороник

    Сертификат о статусе переболевшего COVID-19 теперь будет действовать на протяжении года с момента выздоровления. Для всех, кто заболел в предыдущие 12 месяцев, действие документа продлят автоматически. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 до года

    Кузнецов сказал «РИА Новости», что все новые документы сразу будут оформляться на указанный период. «Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты», — заверил Кузнецов.

    Ранее сертификат, который выдается пациентам после перенесенного заболевания, действовал только на протяжении полугода. Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал эту перемену еще несколько дней назад и говорил, что решение было принято из-за текущей статистики. В стране наблюдается снижение количества случаев повторного заболевания COVID-19. От общего числа такие заражения составляют только 0,74%.

    Ранее в Минздраве сообщали, что если у человека есть сертификат о вакцинации и он все равно заразился коронавирусом, то в действии его QR-кода будет учитываться «более поздняя дата наступления события». Когда документ после болезни действовал всего полгода, получалось, что у поставивших прививку и потом заболевших людей зачастую сгорал срок действия сертификата о вакцинации. Теперь этого удастся избежать.