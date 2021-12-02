Возможность выдачи QR-кодов людям с антителами изучат в России

Исследования возможности выдачи QR-кодов людям с антителами, у которых нет официального подтверждения о перенесенном ковиде, завершат в ближайшие дни. Об этом в эфире радио «КП» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передал ТАСС.

Специалисты Минздрава и российских исследовательских институтов сейчас ищут способ для оценки иммунитета у таких людей, который бы позволил определить, что человек действительно переболел и защищен от инфекции.

«Это научное исследование, которое сейчас проводится. Я думаю, оно в ближайшие дни будет завершено и мы получим результаты и ответ на этот вопрос», — сказала Попова.

Предстоит также установить уровень антител, которого достаточно для защиты. Глава Роспотребнадзора указала, что этот вопрос сейчас изучают во многих странах, и ни у одной страны пока нет пока однозначного ответа.

О том, что в правительстве начали обсуждать возможность выдачи QR-кодов людям с антителами, Попова сообщила 17 ноября. Она отметила, что спорить здесь не о чем, нужно лишь найти оптимальный вариант решения этой задачи.