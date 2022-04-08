Назальная вакцина от COVID-19 не дает человеку быть переносчиком вируса. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков рассказал «360», в чем преимущества нового препарата и почему назальная вакцина хорошо подходит именно для ревакцинации.

Препарат подходит как для первой вакцинации, так и для повторной, однако сейчас решено было применять его именно для ревакцинации. Дело в том, что введенный таким образом препарат не только защитит самого пациента, но и поможет предотвратить распространение вируса.

«Назальная вакцина хороша тем, что дает стерилизующий иммунитет. Клетки эпителия носоглотки, сталкиваясь с вирусом, просто не могут заразиться. Это так называемый слизистый иммунитет. Когда антитела находятся на поверхности клеток эпителия, который выстилает полость носа, они хватают вирус и не дают ему проникать в клетки. Поэтому вакцинированный таким образом человек не только не может заболеть, но он не может и заразиться этим вирусом и таким образом передавать его другим людям», — объяснил профессор.

Петр Чумаков напомнил, что ревакцинацию рекомендовано делать раз в полгода. Это важно, потому что пандемия еще не завершилась и важно страховать себя от заражения коронавирусом.

Препарат был зарегистрирован Минздравом России 1 апреля, а спустя неделю выпущен в гражданский оборот. Правда, как уточнил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, он будет доступен только когда появятся одноразовые насадки для его введения — вопрос их производства и поставок уже прорабатывается. Назальная вакцина вводится дважды через нос с интервалом три недели.