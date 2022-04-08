Гинцбург рассказал, когда станет доступна назальная вакцина от ковида

Назальная вакцина от COVID-19 станет доступна, как только появятся одноразовые насадки для ее введения, сообщил РИА «Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Работа в этом направлении уже ведется.

«Вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки. Прорабатывается вопрос их производства и поставок», — подчеркнул Гинцбург.

О регистрации Минздравом первой в мире назальной вакцины стало известно 1 апреля. Вакцина двухкомпонентная, вводится в носовую полость с помощью специальной насадки-распылителя. Интервал между двумя применениями составит три недели.

Официально назальная вакцина уже вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Использовать планируется ту вакцину, которую уже развезли по регионам. Ее состав тот же, что и у «Спутника V».

Наилучшую защиту от COVID-19 даст использование назальной и обычной вакцины вместе, ранее уточнил Гинцбург.

Новая волна коронавируса в России вероятна, предупредил накануне Минздрав. Глава министерства Михаил Мурашко рекомендовал продолжать носить маски.