Назальная вакцина от коронавируса вышла в гражданский оборот

Новая назальная вакцина против коронавируса уже поступила в гражданский оборот в России. Об этом сообщил РИА «Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. О регистрации вакцины Минздрав РФ сообщил 1 апреля.

«Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у «Спутника V», — пояснил Гинцбург.

Назальный препарат, как и классический «Спутник V», состоит из двух компонентов и вводится с помощью специальной насадки распылителя в носовую полость, формируя мукозальный иммунитет в отношении коронавируса на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитеты в крови.

В инструкции к препарату сообщается, что в качестве противопоказаний можно рассматривать тяжелые хронические аллергические реакции, гиперчувствительность на компоненты препарата и острые заболевания. При обострении хронических болезней вакцинацию можно делать только через две-четыре недели после наступления ремиссии.

Ранее Гинцбург заявил, что использование обычной и назальной вакцины даст наилучшую защиту от ковида.