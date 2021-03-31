«Так хочется встретиться с вами». «Бурановские бабушки» попросили россиян вакцинироваться

Чтобы вновь вернуться к обычной жизни, гулять и общаться с близкими, нужно сделать прививку от коронавируса. Об этом заявила солистка «Бурановских бабушек» Анна Прокопьева.

«Мы не можем общаться с родственниками, мы не можем свободно дышать, гулять, ходим в масках, это нам мешает. Так хочется свободы и так хочется встретиться с вами. Поэтому пришло время подумать о том, чтобы мы могли защититься. Вы себя, а мы себя. И тогда… Мы накопили столько энергии. Мы можем подарить свои танцы, песни, встретиться с вами», — отметила Анна Прокопьева.

Она напомнила, что именно во время концертов происходит настоящее чудо — обмен энергиями между зрителями и артистами. Это ощущение нельзя ни с чем сравнить. После посещения концертов люди чувствует радость, подъем сил.

Пришло время подумать и защититься — вакцинироваться. Береги себя, вакцинируйтесь, пожалуйста! Анна Прокопьева.

Привиться от коронавируса также призвал актер Дмитрий Харатьян. По его словам, он сам уже сделал прививку.

Массовая вакцинация в России началась в январе 2021 года. Прививку можно сделать совершенно бесплатно. Для этого нужно обратиться в один из прививочных пунктов в своем населенном пункте. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Подробнее о вакцинации в Москве и Подмосковье можно узнать на портале mos.ru и на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Минздрав РФ не исключил, что в стране может начаться третья волна коронавируса. Однако в министерстве надеются, что в ближайшие месяц-полтора у жителей России появится коллективный иммунитет за счет всеобщей вакцинации. Популяционный иммунитет поможет побороть эпидемию.