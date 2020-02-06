Врачи: приехавшие из Уханя россияне чувствуют себя хорошо

Эвакуированные в Тюмень из китайского Уханя россияне чувствуют себя хорошо. Не жалуются на самочувствие и иностранцы, которых тоже поместили на карантин.

В областном департаменте здравоохранения уточнили «Интерфаксу», что у вывезенных из Китая граждан России «никаких признаков заболевания нет».

«Эвакуированные <…> чувствуют себя хорошо», — подчеркнул сотрудник тюменского депздрава.

Все в порядке и у китайской студентки, которую лечат от коронавируса в областной инфекционной больнице Тюмени.

«Четверо ребят, которые с ней летели, здоровы, у них хорошее расположение духа», — рассказали в департаменте. Молодые люди понимают, что им нужно находиться под наблюдением врачей.

Два самолета ВКС России накануне привезли из Уханя, ставшего эпицентром распространения 2019-CoV, 144 человека. Большинство из них — россияне. Зараженных среди них пока не выявили, но эвакуированных ждет 14-дневный карантин. Их разместили в реабилитационном центре «Градостоитель» в 30 километрах от Тюмени.

Студентку Тюменского индустриального университета госпитализировали 28 января. У китаянки подтвердили коронавирус. Из Китая вместе с ней с каникул вернулись еще четыре студента. Вирус у них пока не нашли.

Число заболевших в Китае превысило 28 тысяч человек. Умерли 564 пациента.