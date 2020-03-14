    14 марта 2020, 18:44

    Что нужно делать, отправляя ребенка в детский сад или школу? Советы подмосковного Минобразования

    Дарья Морозова

    В связи с эпидемией коронавируса в мире перед отправкой ребенка в детский сад или школу необходимо убедиться, что он здоров. Мособлштаб сообщил о несложных рекомендациях, которые дало Министерство образования Московской области.

    Перед тем, как отвести ребенка в образовательное учреждение, обязательно измерьте его температуру. Оцените его самочувствие, спросите его об этом.

    Если у ребенка повышенная температура или он чувствует себя не очень хорошо, ни в коем случае не отправляйте его в детский сад/школу. Останьтесь дома и немедленно обратитесь в поликлинику по месту жительства.

    Во время эпидемии вируса необходимо уделить особенное внимание здоровью детей!

    Губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что в области введено свободное посещение школ — родители сами могут решать, учиться их детям в классе или на дому.

    Также запретили посещение массовых мероприятий. Местных жителей Воробьев призвал отказаться от прогулок и провести больше времени дома с семьей.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в России. Минздрав должен будет проинформировать медицинские учреждения о последовательности действий после диагностирования коронавируса и во время его лечения. Также будет закрыт въезд для иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.