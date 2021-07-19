Число жертв ковида в России приблизилось к 150 тысячам

За сутки от последствий заражения коронавирусом в России умерли еще 719 человек. С марта прошлого года болезнь унесла 149 138 жизней. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с пандемией.

Российские медики в течение 24 часов выявили 24 633 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Всего в России зафиксировали 5 982 766 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели со вчерашнего дня 18 764 человека, всего — 5 359 995. Москва, Московская область и Санкт-Петербург заняли первые три места в списке регионов-лидеров по ежесуточному числу выявляемых случаев ковида. В столице — 4007 заболевших, в Подмосковье — 2504, в Петербурге — 1938.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 9 632 401 ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ситуация с коронавирусом резко ухудшилась в РФ в начале лета. С декабря в стране идет масштабная вакцинация, темп которой ускорился после введения новых ковидных ограничений. Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, что в России коллективный иммунитет сформировался на 60%.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что поражение легких при COVID-19 стало развиваться в два раза быстрее в последнее время.