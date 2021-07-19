Мурашко предупредил об ускорении поражения легких при ковиде

Поражение легких при COVID-19 в последнее время стало развиваться в два раза быстрее. Об этом объявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр уточнил, что раньше врачи видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам. Но сейчас ситуация изменилась и такое выраженное повреждение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам, пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо этого, глава Минздрава обратил внимание на ряд новых симптомов коронавируса. По его словам, специалисты начали отмечать различные кишечные проявления, чаще наблюдаются проявления, сходные с ангиной.

Ранее Мурашко объяснял, что перенесенное заболевание не позволяет восстановить функционал и жизненную емкость легких. Вторым уязвимым органом после перенесенного ковида является сердце. У многих переболевших развиваются миокардиты.

За минувшие сутки в России было выявлено более 25 тысяч случаев коронавируса. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Также врачи зафиксировали 764 летальных исхода, еще 18 886 заболевших полностью поправились.