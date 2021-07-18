Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России достиг примерно 60%. Этого пока недостаточно, но имеющийся результат обнадеживает. Это стало известно в результате исследования, проведенного институтом Пастера.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

«Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти вот до 90%», — сказал он.

В начале июня обновить модель вакцинации от COVID-19 до коллективного иммунитета не менее 80-90% поручил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Врач-инфекционист Георгий Викулов сообщил, что один пациент, в теории, может иметь одновременно два или даже три штамма коронавируса.