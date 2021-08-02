Число жертв ковида в России превысило 160 тысяч

Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом в России умерли 785 человек. За все время пандемии болезнь унесла 160 137 жизней, сообщил оперштаб.

Российские медики за сутки выявили 23 508 новых случаев ковида в 84 регионах. С марта прошлого года в стране зафиксировали 6 312 185 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели за 24 часа 14 893 человека. Всего — 5 640 783.

Первые три места в списке регионов-лидеров по числу ежесуточно выявляемых случаев заболевания занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В столице заболели 3330 человек, в Петербурге — 1914, в Подмосковье — 1596. В Московской области сначала пандемии сделали 10 049 412 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ситуация с коронавирусом резко ухудшилась в России в начале лета. Сейчас эпидемическая обстановка в стране стала стабилизироваться. С декабря прошлого года во всех регионах началась масштабная вакцинация. За это время более 21 миллиона россиян привились двумя компонентами вакцины. Об этом на прошлой неделе рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вспышка заболевания в столице произошла из-за индийского штамма SARS-CoV-2 «дельта плюс».