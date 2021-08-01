Собянин назвал причину вспышки заболеваемости COVID-19 в Москве

Индийский вариант коронавирусной инфекции «дельта плюс» стал причиной резкого всплеска заболеваемости в Москве в начале лета. Как сообщило РБК, такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что весной этот штамм был не так сильно распространен. Проверить, насколько он заразен и как протекает болезнь, было просто негде.

«Тем не менее у меня была внутренняя тревога. Вроде в мае должно было все закончиться. Сравнительно большая доля иммунизации населения: огромное количество переболевших, немало привитых и так далее. И вдруг мы видим, что в мае ничего не заканчивается», — сказал Собянин.

После масштабного исследования штаммов стало понятно, что доля заражений именно вариантом коронавируса «дельта плюс» выросла до 80%. Собянин отметил, что теперь штамм перекочевал и на территорию Европы.

Градоначальник добавил, что главным фактором при решении о новых ограничениях в Москве остается заполняемость коек в больницах. В случае, если они будут заполнены на две трети — придется принимать новые меры.

При этом мэр Москвы считает, что после введения QR-кодов заметны улучшения в эпидемиологической обстановке. Жители Москвы стали серьезнее относиться к вакцинации.