Больше 21 миллиона россиян привились от коронавируса

Полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более 21 миллиона россиян. При этом больше всего сделали прививку «Спутником V» — первой в мире вакциной от COVID-19.

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», которую организовали общество «Знание» и общероссийская акция #МыВместе. Ее слова процитировал ТАСС.

Попова уточнила, что «Спутником V» вакцинировались примерно 20 миллионов россиян, «ЭпиВакКороной» около одного миллиона, а «КовиВаком» — порядка 300 тысяч.

«Сегодня у нас по статистике уже вакцинировано огромное количество людей. Полный цикл вакцинации прошли „Спутником V“ плюс-минус около 20 миллионов человек, полный цикл вакцинации „ЭпиВакКороной“ — около одного миллиона, и полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова [„КовиВаком"], — порядка 300 тысяч», — отметила она.

При этом в 10 регионах России заболеваемость уже снижается, а еще в 14 — ситуация стабилизируется. За последнюю неделю общее число новых случаев в стране снизилось на 4,5% по сравнению с прошлой неделей. При этом среди вакцинированных людей заболевают только 0,7-0,8%. Это еще раз доказывает, что вакцина эффективна.