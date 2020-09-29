На вечер 29 сентября в организации зафиксировали гибель 1 000 040 граждан. Всего с начала пандемии инфекцией заразились 33 249 563 человека.

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На первом месте по-прежнему остаются Соединенные Штаты — там выявлено 7 044 327 зараженных, из них погибли — 203 620 американцев. На втором месте по числу случаев находится Индия — 6 145 291, однако число летальных исходов ниже, чем следующей за ней Бразилией — 96 318. У последней 4 732 309 заболевших и 141 741 смерть.

В России суточный прирост заболеваемости увеличился в 1,7 раза. Основное увеличение наблюдается в столице.

Ранее в Москве вернули часть ограничений. Пожилым и людям с хроническими заболеваниями продлили домашний режим до 28 октября.