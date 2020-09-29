Суточный прирост заболеваемости COVID-19 вырос в 1,7 раза в России

Российские медики стали выявлять больше случаев заболевания COVID-19. Суточный прирост в стране вырос в 1,7 раза, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«С 21 сентября число регистрируемых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией возросло до 8232. Суточный показатель заболеваемости у нас возрос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 на 100 тысяч населения. При этом основной прирост наблюдается по Москве», — рассказала Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным. Цитату привел официальный сайт Кремля.

Вице-премьер добавила, что в целом по России темп прироста новых случаев сохраняется на уровне 0,5–0,7%. При этом выросло число регионов с показателем среднесуточного прироста более 1%. Если раньше их насчитывалось восемь, то теперь — 11.

«Показатель распространения коронавирусной инфекции, так называемый коэффициент репродукции, составляет сегодня по России 1,1. Это значит, что он повысился по сравнению с трехнедельным периодом времени назад. И сегодня только 41 регион имеет этот показатель ниже единицы», — отметила Голикова.

Кроме того, она сообщила, что сейчас свободный коечный фонд для заболевших COVID-19 составляет в России 31%. Это говорит об увеличении заполняемости коек.

За последние сутки в России зафиксировали 8232 новых случая заболевания COVID-19. Всего за время распространения инфекции в стране выявили 1 167 805 случаев инфицирования коронавирусом. Вылечились 952 399 пациентов, скончались после заражения 20 545.