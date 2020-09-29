Домашний режим для москвичей старше 65 лет продлится до 28 октября

В Москве до 28 октября будет действовать домашний режим для граждан старше 65 лет. Соответствующий документ подписал мэр Сергей Собянин.

Указ опубликован на официальном портале мэра Москвы. Он также касается граждан с хроническими заболеваниями.

Отмечается, что трудящимся пожилым москвичам рекомендуется перейти на удаленный режим работы или взять отпуск. Столичный градоначальник отметил, что штрафовать пенсионеров за нарушение или блокировать соцкарты для поездок не будут. Занятия спортом на свежем воздухе также не ограничиваются.

Для пожилых жителей столицы возобновятся сервисы автоматического оформления больничного листа, телемедицина, психологическая поддержка, доставка льготных лекарств, продуктов и предметов первой необходимости.

Ранее стало известно, что в России увеличился суточный прирост заражений коронавирусом в 1,7 раза. За последние сутки в Москве выявлено 2 300 случая, согласно данным стопкоронавирус.рф. В начале сентября этот показатель составлял 641 заболевший.